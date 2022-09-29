Москва, , 13:34 — REGNUM Совфед может рассмотреть вопросы, связанные с воссоединением новых территорий с Россией, только подписания соответствующих договоров, уточнил глава Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Андрей Клишас Дарья Драй © ИА REGNUM

«Совет Федерации может рассмотреть все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России только после подписания соответствующих договоров, что и будет сделано на очередном заседании палаты 4-го октября», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что договоры о вхождении новых территорий в состав России в качестве субъектов будут подписаны 30 сентября, до рассмотрения связанных с этим вопросов Госдумой и Советом Федерации России.

Протокольное мероприятие с участием президента России Владимира Путина пройдет в Кремле 30 сентября, депутаты Госдумы получают приглашения.

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