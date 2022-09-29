Якутск, 29 сентября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Далеко не всех мобилизованных из Якутии резервистов после окончания обучения отправят на территорию, где проходит спецоперация в защиту Донбасса. В этом заверил военный комиссар республики Александр Авдонин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Даже после завершения подготовки большинство мобилизованных будут оставаться на территории России, подчеркнул он. Пока все резервисты находятся на территории Восточного военного округа и проходят боевое слаживание.

«В скором времени после завершения подготовки они постепенно будут подходить к районам специальной военной операции, но ещё, как принято говорить, не «за ленточку». Многие части даже не будут туда заходить, а останутся на территории РФ, в частях подкрепления и резерва», — сказал Александр Авдонин.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие, мобилизованные из Якутии, не выезжали за пределы Восточного военного округа, а тем более на территорию, где проходит спецоперация в защиту Донбасса, заявил военный комиссар Якутии Александр Авдонин. Он призвал не верить фейкам.