Оренбург, 29 сентября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Росгосцирке расценивают скандальное видео с белыми медведями в тесных клетках провокацией. Об этом журналистам 29 сентября сообщила директор Центра циркового искусства «Росгосцирк» Дарья Костюк.

Наталья Хомутова Белый медведь в клетке

Напомним, видеоролик был распространён в интернете и вызвал эмоциональную реакцию известной дрессировщицы Марицы Запашной. Вокруг содержания белых медведей — участников программы «Айсберг» в Оренбурге разразился скандал. Прокуратура заявила о том, что организует проверку.

«Видео, которое распространили в соцсетях, вводит в заблуждение общественность. Мы расцениваем видео как провокацию», — сказала Дарья Костюк и добавила, что Марицу Запашную могли ввести в заблуждение относительно условий содержания животных.

Костюк подчеркнула, что четыре медведицы содержатся в хороших условиях, они здоровы, о чем свидетельствует их ухоженный внешний вид. У животных всегда есть доступ к питьевой воде, имеется просторное помещение для прогулок и бассейн. Размер клеток превышает нормативы.

В подтверждение своих слов сотрудники Россгосцирка показали журналистам условия содержания четырех медведиц. Дрессировщик Юрий Хохлов признался, что медведи для него — это семья, он проводит с ними больше времени чем с собственными детьми.

Дарья Костюк отметила, что посторонний человек не мог попасть близко к леткам и снять видео. Автор ролика не известен, цирк проводит внутреннее расследование.