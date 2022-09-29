Рабат, 29 сентября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Власти Марокко рассматривают варианты развития энергетического сектора страны. Об этом 29 сентября сообщает Hespress со ссылкой на министра энергетического перехода и устойчивого развития Марокко Лейлы Бенали.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Марокко

По ее словам, Королевство планирует начать добычу газа в прибрежном регионе Лараш в конце 2024 года.

По информации журналистов, ранее в районе потенциальных месторождений провели предварительное бурение, которое показало наличие потенциала для открытия масштабного производства.

«Опираясь на обнадеживающие результаты геологических и геофизических исследований, Национальное управление углеводородов и полезных ископаемых завершило разведочную скважину в период с середины — с декабря 2021 года до середины января текущего 2022 года», — цитирует Hespress слова министра.