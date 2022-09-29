Париж, , 13:31 — REGNUM Эйфелеву башню в Париже закрыли из-за межпрофессиональной забастовки, передает BFM TV.

Эйфелева башня WikiImages

Из-за межпрофессионального забастовочного движения Эйфелеву башню в Париже закрыли для публики. Если у посетителей не будет доступа к Эйфелевой башни, они все равно смогут насладиться ее окрестностями.

Призыв к демонстрации объявлен по всей Франции 29 сентября, по инициативе трех французских профсоюзов. Ожидаются беспорядки в школах, а также на транспорте, особенно в Иль-де-Франс.

В этот день мобилизации запланированы акции протеста против пенсионной реформы и агитация за переоценку заработной платы.

Как сообщало ИА REGNUM, угроза президента Франции Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание в случае принятия вотума недоверия вызвала реакцию у оппозиции во Франции.

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