Брюссель, , 13:30 — REGNUM Отключения мобильной связи из-за энергетического кризиса может ожидать страны Европы в зимний период. Об этом 29 сентября сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Мобильные телефоны по всей Европе могут отключиться этой зимой, если ограничение потребления энергии или его нормирование затронет части мобильных сетей по всему региону», — говорится в публикации.

Также указывается, что мобильные операторы работают с правительствами стан ЕС, чтобы удостовериться, что у тех имеется план для обеспечения оказания критически важных услуг.

При этом уточняется, что компании Nokia и Ericsson сотрудничают с операторами связи для смягчения воздействие возможной нехватки электричества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что шведский бизнес выступает против мер ЕС по преодолению энергетического кризиса перед лицом грядущей зимы.