Белград, 29 сентября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 29 сентября в Белграде обсудил «подробности двухстороннего сотрудничества» с послом США в Сербии Кристофером Хиллом. Об этом Вучич сообщил на своей странице в «Инстаграме» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Duma.gov.ru Александр Вучич

Вучич напомнил, что с Хиллом он встретился после ряда успешных переговоров с официальными лицами США на полях 77-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«С послом Хиллом я провел переговоры о подробностях двухстороннего сотрудничества в контексте успешных переговоров, которые у сербской делегации на полях заседания ГА ООН в Нью-Йорке прошли с официальными лицами США», — отметил Вучич.

Напомним, что ранее Кристофер Хилл потребовал от сербских властей ознакомить его с содержанием плана межмидовских консультаций, который министры иностранных дел Сербии и России Никола Селакович и Сергей Лавров подписали в Нью-Йорке.