Москва, 29 сентября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Если президент России Владимир Путин запланирует посетить митинг 30 сентября в Москве, то Кремль сообщит об этом, заявил сегодня, 29 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

(сс) Andrew Butko Референдум в Донецке

«Мы своевременно сообщим о том, примет ли участие концерте-митинге по итогам референдумов глава Российского государства», — пояснил Песков.

Как сообщает ИА REGNUM, 30 сентября в центре Москвы пройдет концерт-митинг в поддержку итогов референдумов о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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