Ижевск, 29 сентября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Удмуртии опровергает информацию о наличии «специальных диагнозов» у напавшего на школу №88 34-летнего жителя Ижевска. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.

ИА REGNUM В психдиспансере снимать запрещено

Кроме того, в министерстве отметили, что в Городской клинической больнице №2 проводится внутренняя проверка, передает «Коммерсантъ-Ижевск». В ее рамках будет установлена личность медработника, который нарушил закон о врачебной тайне и передал данные пациента.

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что напавший на школу мужчина состоял на учете в психиатрическом диспансере в первые несколько часов после трагедии заявил глава республики Александр Бречалов. Позже министр просвещения России Сергей Кравцов говорил, что он страдал шизофренией.

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