Харрис пообещала, что США и впредь будут поддерживать Тайвань против КНР
Вашингтон, 29 сентября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис осудила «провокации» со стороны Китая и пообещала, что Вашингтон будет поддерживать Тайвань, сообщает The Washington Times.
С таким заявлением Харрис выступила 28 сентября на борту миноносца USS Howard на военно-морской базе Йокосука. Харрис обвинила Пекин в том, что он бросает вызов свободе мореплавания и использует свою »военную и экономическую мощь для принуждения и запугивания своих соседей».
Она сказала, что США по-прежнему не поддаются «тревожному поведению» Пекина и будут продолжать «противостоять любым односторонним изменениям статус-кво».
Харрис прибыла в Японию в понедельник, 26 сентября, во главе делегации США на похоронах убитого бывшего премьер-министра Синдзо Абэ и встретиться с региональными лидерами, чтобы »подтвердить приверженность Соединенных Штатов нашим союзникам во все более сложной обстановке безопасности».
Громкий визит в регион на фоне растущей напряженности в Тайваньском проливе стал очередным в череде шагов Белого дома, призванных поддержать внешнеполитические позиции вице-президента, поскольку растут слухи о намерении президента Байдена добиваться переизбрания в 2024 году.