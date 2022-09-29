Санкт-Петербург, , 13:34 — REGNUM Петербуржец отравился, съев в кафе блин с тараканом, и успешно засудил владельцев общепита, сообщили 29 сентября в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

Таракан Nesnad

Блин с грибами в сливках горожанин приобрел в одном из кафе популярной сети общественного питания. Однако во время еды он обнаружил в начинке мертвого таракана.

«После нескольких дней на больничном возмущенный гражданин попытался разобраться с организацией самостоятельно. Однако внутренняя проверка показала, что сделанное петербуржцем заключение не подтвердило вину компании, поэтому возмещать моральный вред и убытки в компании отказались», — рассказали в управлении ФССП.

После чего клиент обратился в суд, который его исковые требования подержал. Во время судебного разбирательства было установлено, что компания оказала услугу ненадлежащего качества — в кулинарном изделии был обнаружен инородный предмет — мертвое насекомое.

«Суд постановил взыскать в пользу пострадавшего мужчины компенсацию морального вреда, сумму, потраченную на блин, штраф и расходы по оплате заключения — почти 16 тысяч рублей», — добавили в УФССП.

Убедительным поводом выплатить денежные средства взыскателю послужил вынесенный запрет на регистрационные действия в отношении шести грузовых автомобилей. После применения принудительных мер задолженность была погашена в полном объеме, права пострадавшего мужчины восстановлены.