Брюссель, , 13:27 — REGNUM Специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар назвал «неоправданными жертвами» погибших военнослужащих вооружённых сил Армении. Своё заявление он разместил в соцсети Twitter.

Флаги Армении Harout Arabian

Представитель ЕС отреагировал на сообщение Еревана о гибели троих военнослужащих и ранении одного при миномётном обстреле со стороны Азербайджана.

«Безопасность в действительности возможна только, если соблюдаются границы, а войска не расположены слишком близко друг к другу. Невозможно навязать мир», — написал Клаар.

Напомним, инцидент на армяно-азербайджанской границе произошёл вечером 28 сентября. Ереван обвиняет ВС Азербайджана в нарушении режима прекращения огня. Баку заявляет, что это были ответные действия.

Читайте ранее в этом сюжете: Пашинян призвал разместить международную миссию на границе с Азербайджаном