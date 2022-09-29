Брюссель, 29 сентября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар назвал «неоправданными жертвами» погибших военнослужащих вооружённых сил Армении. Своё заявление он разместил в соцсети Twitter.

Harout Arabian Флаги Армении

Представитель ЕС отреагировал на сообщение Еревана о гибели троих военнослужащих и ранении одного при миномётном обстреле со стороны Азербайджана.

«Безопасность в действительности возможна только, если соблюдаются границы, а войска не расположены слишком близко друг к другу. Невозможно навязать мир», — написал Клаар.

Напомним, инцидент на армяно-азербайджанской границе произошёл вечером 28 сентября. Ереван обвиняет ВС Азербайджана в нарушении режима прекращения огня. Баку заявляет, что это были ответные действия.