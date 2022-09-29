Москва, , 13:26 — REGNUM Пока рано задавать вопросы о визите президента России Владимира Путина в Астану. Об этом 29 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин в Астане Kremlin.ru

На вопрос, есть ли в графике Путина визит в Астану, Песков ответил: «Пока ещё рано такие вопросы задавать».

Он добавил, что планы президента не менялись.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что в октябре Путин посетит Астану, где примет участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в саммите СНГ, а также проведёт встречу на высшем уровне в формате «Россия — Центральная Азия».