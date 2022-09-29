Чебоксары, 29 сентября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отметил неудовлетворительную работу подразделения в Чувашии при рассмотрении жалоба по аварийному жилью. Региональное управление ждёт служебная проверка. Об этом сообщает СКР по итогам приёма граждан.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

В числе обратившихся были жители трёх регионов, включая инициативную группу из Чувашии. Заявители из республики рассказали, что их дом продолжает разрушаться, хотя не признан аварийным. Также нет обслуживающей компании. Сообщается, что из-за опасных условий для жизни многие жильцы вынуждены снимать квартиры.

В районном поздравлении СУ СКР по Чувашии первоначально отказали в возбуждении уголовного дела, но затем завели дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате СКР, даны поручения судебно-экспертному центру по проведению инженерно-технических строительных экспертиз.

Александр Бастрыкин заслушал доклад руководителя следственного управления СКР по Чувашии Александра Полтинина, отметил неудовлетворительную работу подразделения и несвоевременность принятых решений. В отношении управлении назначена служебная проверка.

Отмечается, что глава СКР «ещё раз напомнил» сотрудникам, что вопрос аварийного жилья стоит «очень остро», в связи с чем в регионах необходимо проводить регулярные приёмы по данной проблематике.

Напомним, что в Чувашии обновляют реестр недвижимости, куда вносят записи о признании домов аварийными, что позволит покупателям избежать обмана при покупке жилья. Внесено почти 1,4 тысячи записей из необходимых 4 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM , в июне 2022 года стало известно, что Чувашии проводится проверка по обращениям жителей Красноармейского: правоохранители отмечают, что износ пяти муниципальных домов превышает 60%, протекает кровля, полы местами сгнили.

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