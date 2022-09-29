Хабаровск, 29 сентября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Хабаровском крае началась боевая подготовка военнослужащих запаса, призванных в рамках частичной мобилизации. Занятия идут на полигоне в Князе-Волконском.

Mil.ru Частичная мобилизация

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«В ходе занятий по огневой подготовке военнослужащие выполняют боевую стрельбу из автоматов и пулемётов Калашникова. Кроме того, боевую стрельбу из боевой машины пехоты БМП-2 выполняют наводчики-операторы. Стрельба по мишеням ведётся на дистанции до 1200 метров», — написал в своём телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, участвующий в спецоперации в защиту Донбасса житель Томпонского района Якутии обратился к гражданам России, которые находятся в запасе. Он призвал их не бояться и мобилизовываться, видео с обращением военнослужащего размещено в соцсетях.