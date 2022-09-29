Красноярск, , 13:22 — REGNUM В Красноярске на Театральной площади 30 сентября пройдёт митинг-концерт «Мы вместе», сообщили ИА REGNUM в правительстве края.

Красноярск Иван Шилов © ИА REGNUM

Мероприятие, посвящённое состоявшимся референдумам по воссоединению Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией, начнётся в 17:00 по местному времени.

Митинг-концерт организован Общественной палатой Красноярского края. В нём могут принять участие все желающие.

Пришедшие выразят поддержку референдумам и участникам спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абакане (Хакасия) 30 сентября состоится митинг-концерт «Вместе навсегда! Выбор людей!», посвящённый поддержке референдумов.

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