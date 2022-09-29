Ярославль, , 13:53 — REGNUM Депутаты Ярославской областной думы предложили ужесточить наказание за телефонный спам. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект постановления Яроблдумы.

Штраф Fas.gov.ru

Изменения в федеральное законодательство предлагают депутаты от ЛДПР.

«Некоторые компании и предприниматели занимаются обзвоном граждан, пытаясь привлечь новых клиентов заманчивыми предложениями. Причем звонки с одним и тем же предложением могут поступать гражданам регулярно, если рекламное предложение записано заранее, а звонки осуществляет автоматический номеронабиратель. Практика спам-звонков также распространена среди кредитных и микрофинансовых организаций, предлагающих взять кредит или микрозайм на выгодных условиях. На практике же часто «выгодные условия» оказываются уловкой в целях наживы, потому что условия оговариваются не полностью, а частично», — сообщается в пояснительной записке к проекту документа.

Депутаты предлагают увеличить размер штрафа за нарушение рекламистами законодательства о рекламе, установив сумму — от 20 до 80 тысяч рублей на граждан, от 80 до 300 тысяч на должностных лиц и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей для юрлиц. В действующей редакции суммы куда скромнее (от 2 до 2,5 тысяч рублей для граждан, от 4 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 тысяч до 500 тысяч рублей для юрлиц).

Также народные избранники предлагают увеличить штрафы за «распространение кредитной организацией рекламы услуг, связанных с предоставлением кредита или займа» от 40 до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей для юридических лиц. В действующей редакции суммы составляют от 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 800 тысяч рублей для юридических лиц.

Предлагается также ввести наказание и для микрофинансовых организаций в ситуациях, аналогичных нарушениям кредитными организациями, дополнив существующую статью. Предполагается наложение штрафа на должностных лиц от 40 до 100 тысяч рублей на должностных лиц и от 600 до 1,6 миллиона рублей для юрлиц.

Депутаты предлагают обратиться с законопроектом в Госдуму России. Эьто произойдёт, если другие депутаты Яроблдумы поддержат инициативу.