Москва, 29 сентября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 30 сентября проведет встречу с главами освобожденных от киевских нацистов территорий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

По его словам, 30 сентября будут подписаны договоры о воссоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

«На «полях» этой церемонии эти встречи и состоятся», — заявил Песков.

Он уточнил, что встречи и церемония подписания договоров пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве.