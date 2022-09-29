Петропавловск-Камчатский, , 13:21 — REGNUM На Камчатку 30 сентября придёт тихоокеанский циклон, который принесёт в край дожди. Спасатели обратились к населению с просьбой соблюдать меры безопасности и не покидать пределы населённых пунктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Дождь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

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По прогнозам синоптиков, непогода обрушится на Усть-Камчатский, Олюторский, Карагинский, Пенжинский, Тигильский и Алеутский районы. Ожидается сильный ветер до 25 м/с, умеренные осадки, а местами сильные дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, дожди с грозами накроют 29 сентября Кубань, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение.