Иркутск, , 13:19 — REGNUM Из Приангарья на учебную подготовку отправили еще два железнодорожных состава мобилизованных граждан, сообщает 29 сентября телеграм-канал правительства Иркутской области.

Иркутск. Мобилизация Правительство Иркутской области

«Провожаем сегодня очередную группу мобилизованных жителей Иркутской области, которые выполняют свой гражданский долг. Мы должны защитить свое Отечество. Сделать так, чтобы никто не ущемлял нас, жителей Российской Федерации, в правах. Желаю всем нам терпения. Передаю слова благодарности и уважение тем, кто принял это решение — отправиться на службу. Верим, что победа будет за нами», — отметил глава Приангарья Игорь Кобзев.

Первую группу мобилизованных граждан Приангарье отправило в Новосибирск 27 сентября. В военном училище они будут проходить учебную подготовку. На месте мужчины получат обмундирование. Кроме того, за счет бюджета Иркутской области для них будет приобретено дополнительное снаряжение.

Все мобилизованные жители региона получат единовременные выплаты по 100 тысяч рублей. Средства будут перечислены в течении 7 рабочих дней со дня направления граждан к месту прохождения военной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Иркутской области Игорь Кобзеев пообещал снабдить призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей региона необходимым снаряжением.

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