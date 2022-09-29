Москва, , 13:19 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали в Сочи признание Минском Абхазии. Об этом 29 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

«Эти темы не были обсуждены», — сказал Песков, добавив, что о признании Крыма также речи не шло.

По его словам, это внутреннее дело и суверенное право Белоруссии. При этом в России ожидают, что белорусские товарищи самостоятельно и своевременно для них примут соответствующее решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом и встретился с главой республики Асланом Бжанией.

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