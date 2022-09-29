Оренбург, 29 сентября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Оренбурге завершается сезон работы фонтанов. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фонтан

Консервация объектов начнётся с 1 октября. Исполнителем муниципального контракта выступает ООО «Оренбург Водоканал». Осуществляется демонтаж насосного оборудования, слив воды из чаши и инженерных коммуникаций, отключение от электросетей.

Консервации подлежат 18 городских фонтанов. Их подготовку к зиме планируют завершить до 10 октября.