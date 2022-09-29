Абакан, , 13:16 — REGNUM Горячая линия 122 по вопросам частичной мобилизации продолжает работать в Хакасии.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM 29 сентября в администрации города Абазы, ссылаясь на информацию председателя госкомитета цифрового развития и связи Хакасии Екатерины Кузьминой, по состоянию на 27 сентября на горячую линию поступило более 1700 обращений.

Специалисты колл-центра отвечают на вопросы жителей Хакасии о частичной мобилизации. Ответы подготовлены правительством совместно с Минобороны РФ.

Как уточнила Кузьмина, ответы на вопросы о частичной мобилизации все желающие также могут получить на официальном сайте и в телеграм-канале «Объясняем. рф».

Напомним, при Народном фронте Хакасии открыт центр содействия по вопросам мобилизации. Специалисты помогают жителям разобраться в спорных моментах, когда есть законные основания для отсрочки, а также контролируют организацию сбора и отправки мобилизованных.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года.

28 сентября из Хакасии отправили третий воинский эшелон. Первые два уже прибыли к месту назначения в Центральном военном округе.

Читайте ранее в этом сюжете: Ошибочно мобилизованных в Хакасии возвращают домой