Абакан, 29 сентября 2022, 13:16 — REGNUM Горячая линия 122 по вопросам частичной мобилизации продолжает работать в Хакасии.
Как сообщили ИА REGNUM 29 сентября в администрации города Абазы, ссылаясь на информацию председателя госкомитета цифрового развития и связи Хакасии Екатерины Кузьминой, по состоянию на 27 сентября на горячую линию поступило более 1700 обращений.
Специалисты колл-центра отвечают на вопросы жителей Хакасии о частичной мобилизации. Ответы подготовлены правительством совместно с Минобороны РФ.
Как уточнила Кузьмина, ответы на вопросы о частичной мобилизации все желающие также могут получить на официальном сайте и в телеграм-канале «Объясняем. рф».
Напомним, при Народном фронте Хакасии открыт центр содействия по вопросам мобилизации. Специалисты помогают жителям разобраться в спорных моментах, когда есть законные основания для отсрочки, а также контролируют организацию сбора и отправки мобилизованных.
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года.
28 сентября из Хакасии отправили третий воинский эшелон. Первые два уже прибыли к месту назначения в Центральном военном округе.
Читайте ранее в этом сюжете: Ошибочно мобилизованных в Хакасии возвращают домой