Москва, 29 сентября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Обстоятельства сложатся таким образом, что владельцы карт «Мир» смогут воспользоваться ими как в дружественных странах, так и во всем мире, а пока туристам стоит брать с собой наличные или карты UnionPay. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) на пресс-конференции в Москве.

Aksakov.ru Анатолий Аксаков

«UnionPay — распространенная во всем мире карта, принимаемая во всем мире. Можно ею пользоваться, наличными… Уверен, что жизнь и интересы заставят сделать так, чтобы те, кто владеет картами «Мир» могли ею воспользоваться в том или ином формате или виде во всем мире, по крайне мере в дружественных странах», — сказал депутат.

Напомним, ранее стало известно об отказе ряда крупных турецких банков от работы с картами «Мир». Сообщалось, что Турция готовит альтернативный вариант для российских клиентов. На этом фоне в стране начались протесты.