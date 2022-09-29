Нью-Дели, 29 сентября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Военные связи Индии с Россией сохранятся на десятилетия, несмотря на ту или иную позицию в отношении конфликта в б. УССР. Об этом индийские и американские аналитики рассказали CNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия и Россия

«Индия находится в уникальном положении, когда Россия нужна ей в ближайшем будущем, чтобы справиться с Китаем», — считает Харш В. Пант, вице-президент по исследованиям и внешней политике Observer Research Foundation — аналитического центра, расположенного в Дели.

Индия считает Китай «главным стратегическим соперником», и потому в долгосрочной перспективе нуждается и в Западе, добавил Пант.

Будущее индийско-китайских отношений будет непростым, говорит старший научный сотрудник американского Центра стратегических и международных исследований Рэймонд Викери. Поэтому Россия, являясь главным поставщиком оружия для Индии, остается ее важнейшим военным партнером.

«Большая часть обычных вооружений Индии поставляется из России, — сказал старший эксперт американского Института мира Самир Лалвани. — Это значит, что она в значительной степени зависит от России в вопросах поддержания [вооруженных] сил, включая запасные части, техническое обслуживание и модернизацию в течение многих лет».

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Индия была главным импортером российского оружия в период с 2017 по 2021 год, и российские поставки составили 46% индийского оружейного импорта.

«Россия остается самым важным [военным] партнером Индии», — утверждает Лалвани. По его словам, давняя дружба Индии с Россией никуда не денется, в первую очередь по причине ее зависимости от российских военных поставок.

Кроме того, Индия увеличила закупки российской нефти после введения западных санкций, пользуясь льготными условиями.

«Даже если Индия стремится к большей коренизации своих оборонных возможностей, все же без грандиозной и астрономически дорогой структурной перестройки своих вооруженных сил она будет и дальше зависеть от российского оружия, боеприпасов и компонентов в течение десятилетий», — сказал Лалвани.

Он также добавил, что Индия не может экспортировать крылатые ракеты в страны Юго-Восточной Азии без российских двигательных установок.

«Даже если индийско-российские военные отношения находятся на спаде, они все равно сохранятся на десятки лет», — убежден Лалвани.