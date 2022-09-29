Самара, 29 сентября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Еще более 20 предприятий могут стать резидентами технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» в Самарской области. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

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Сообщается, что к присвоению статуса резидента технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» было рекомендовано 23 проекта. Такое решение было принято по результатам экспертного совета.

Отмечается, что проекты будут реализовываться по различным направлениям: автоматизация, инжиниринг, медицинские технологии, робототехника, IT-сервисы, автокомпоненты, энергосбережение, производство мультисенсорных чипов и другим.

«Сегодня в периметре технопарка развивается более 280 компаний, которые создали более двух тысяч рабочих мест. Мы рады, что новые стартапы заявляют о себе и используют все возможности, которые создаются для них как на уровне региона, так и всей страны в целом», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций Самарской областиДмитрия Богданова.