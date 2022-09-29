Ижевск, , 13:14 — REGNUM Аэропорт Ижевска получит возможность принимать ещё один тип воздушного судна. Об этом сообщил в своем telegram-канале генеральный директор «Ижавиа» Александр Синельников.

Boeing-737 Ryan Dlugash

«Допустили ещё одно воздушное судно на наш аэродром. На этот раз Boeing 737-900», — отметил глава компании.

По его словам, это воздушное судно длиннее, чем «Боинг 737-800», позволяет разместить на 30 пассажиров больше.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа глава Минтранса России Виталий Савельев и глава Удмуртии Александр Бречалов приняли участие в церемонии закладки первого камня на строительстве нового здания аэропорта в Ижевске.