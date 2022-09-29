Анкара, , 13:14 — REGNUM «Билетную карту» для пребывающих на территории Турции граждан России, которая будет альтернативой российской платёжной системе «Мир», создают турецкие туристические организации. Об этом 29 сентября сообщает турецкая газета Sabah со ссылкой на источники.

Турция Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Туристические организации работают над формулой, похожей на билетную карту, чтобы решить проблему без нарушения санкций. Соответственно, туристы из России при покупке турпакетов будут платить за «билет», как за карту», — говорится в публикации.

Также указывается, что такая «билетная карта» сможет использоваться российскими туристами в ресторанах, магазинах и развлекательных заведениях.

При этом отмечается, что туроператоры будут с помощью таких карт направлять потраченные туристами из России деньги в рестораны, а также в торговые и развлекательные заведения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что в случае остановки турецкими банками работы с российской платёжной системой мир, это будет динамитом, который заложен под туризм и экономику Турции.