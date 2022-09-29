Париж, 29 сентября 2022, 13:14 — REGNUM Угроза президента Франции Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание в случае принятия вотума недоверия вызвала реакцию у оппозиции во Франции, передает BFM TV.
«Спорим», — заявила бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в Twitter.
«Когда захочешь: Nupes готов победить тебя», — написал в социальной сети избранный представитель Валь-де-Марн.
«Даже не боюсь!», — написал заместитель эколога Бенджамин Лукас.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил распустить Национальное собрание из-за вотума недоверия.
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