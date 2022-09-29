Москва, 29 сентября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Подписание договоров о вхождении новых территорий в состав Российской Федерации состоится до обсуждения связанных с этим законодательных вопросов в Госдуме и Совете Федерации РФ. Об этом 29 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он рассказал, что договоры о вхождении новых территорий в состав России в качестве субъектов будут подписаны 30 сентября, до рассмотрения связанных с этим вопросов Госдумой и Советом Федерации России.

Как сообщало ИА REGNUM, после подписания международных договоров с новыми территориями президент РФ обращается в Конституционный суд РФ с запросом о проверке соответствия Конституции РФ соответствующих международных договоров. И в случае положительного решения КС международные договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совфеде. Одновременно с международными договорами в Государственную думу вносится проект федерального конституционного закона о принятии в РФ новых субъектов, который также подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации.