Москва, 29 сентября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Мероприятие состоится 29 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Совещание Путина с постоянными членами Совбеза

Официальный представитель Кремля уточнил, что этому будет предшествовать 18-е заседание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ.

«По завершении этого мероприятия президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков.

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Также, по его словам, возможны несколько международных телефонных разговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, на совещании 23 сентября, которое прошло в режиме видеоконференции, президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы, связанные с организацией работы по нравственному, патриотическому воспитанию в системе высшей школы, в системе просвещения.

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