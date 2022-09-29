Херсон, Бывш. УССР, 29 сентября 2022, 13:12 — REGNUM В результате обстрела киевскими карателями жилого дома в Херсоне погибли два человека, сообщили 29 сентября в Минздраве региона.
В настоящее время врачи оказывают пациентам всю необходимую медицинскую помощь. Разбор завалов продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, не менее 30 человек, включая детей, погибли при обстреле киевскими нацистами колонны беженцев под Харьковом.
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