Херсон, 29 сентября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В результате обстрела киевскими карателями жилого дома в Херсоне погибли два человека, сообщили 29 сентября в минздраве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Из-под завалов сегодня извлекли одного человека, к сожалению, погибшего. По состоянию на 10:30 утра (совпадает с мск) в больницах Херсона находятся шесть пострадавших: пять в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом состоянии. Десять человек находятся на амбулаторном лечении. Два человека, к сожалению, погибли», — говорится в телеграм-канале министерства.

В настоящее время врачи оказывают пациентам всю необходимую медицинскую помощь. Разбор завалов продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, не менее 30 человек, включая детей, погибли при обстреле киевскими нацистами колонны беженцев под Харьковом.

Читайте также: При обстреле ВСУ колонны беженцев под Харьковом погибли около 30 человек