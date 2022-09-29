Пенза, 29 сентября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Пензенской области в летний период погибло 28 человек, из них трое детей. Итоги купального сезона-2022 сообщает 29 сентября ГУ МЧС России по региону.

Водоем

В основном люди гибли по причине купания в неорганизованных местах в состоянии алкогольного опьянения. Дети утонули из-за отсутствия контроля взрослыми.

Всего в этом году на территории Пензенской области к эксплуатации было допущено 40 пляжей.

В течение купального сезона-2021 в пензенских водоемах утонули 25 человек, в том числе два ребенка.

Напомним, 19 июня компания сверстников проводила время на берегу реки Старая Сура в Пензе. Во время купания утонула 15-летняя девочка.

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