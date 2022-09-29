Якутск, 29 сентября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Военнослужащие, мобилизованные из Якутии, не выезжали за пределы Восточного военного округа, а тем более на территорию, где проходит спецоперация в защиту Донбасса. Об этом заявил военный комиссар Якутии Александр Авдонин, его обращение опубликовано оперштабом республики.

Mil.ru Частичная мобилизация

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«На сегодняшний день ещё ни один наш земляк из тех, кого призвали по мобилизации, в боевых действиях не участвует. Все они находятся на территории РФ, более того — на территории Восточного военного округа», — заверил военком.

Как сообщало ИА REGNUM, участвующий в спецоперации в защиту Донбасса житель Томпонского района Якутии обратился к гражданам России, которые находятся в запасе. Он призвал их не бояться и мобилизовываться.