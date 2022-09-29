* запрещённая в России организация

Ставрополь, , 13:11 — REGNUM В Ставропольском крае задержан житель города Михайловска, которого подозревают в участии в экстремистской националистической организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Задержанный по заданию своих руководителей должен был собирать данные о сотрудниках органов власти и военных объектах.

Задержание Vectorportal

Однако благодаря действиям сотрудников ФСБ и МВД, эти преступления были предотвращены, сообщили 29 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону. По данному факту возбуждено уголовное дело об участии в деятельности экстремистской организации, 31-летний злоумышленник арестован.

Из подробностей дела также стало известно, что он, помимо сбора информации о сотрудниках органов власти и ведения фото- и видеосъемки военных объектов и военной техники, осуществлял вербовку граждан для участия в экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Задания задержанный получал в сообщениях в мессенджерах от своих кураторов.