Стокгольм, 29 сентября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В настоящее время шведский бизнес выступает против мер ЕС по преодолению энергетического кризиса перед лицом грядущей зимы. Об этом сообщила новостная служба ТТ.

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Всего в Брюсселе хотят выплатить 140 миллиардов евро на поддержку домохозяйств. Средства должны поступить в европейскую казну от производителей электроэнергии через налог.

«Это можно охарактеризовать как штрафное налогообложение производителей электроэнергии», — выразил свое негодование налоговый консультант профильной организации шведских промышленников и предпринимателей Svenskt näringsliv Клас Хаммарштедт.

Но прежде всего он критически относится к тому факту, что Еврокомиссия представляет меры как «взносы солидарности», а не как новый налог.