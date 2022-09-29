Кострома, 29 сентября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Комитет образования администрации Костромы собирает заявки от родителей, желающих отдать детей в новые детские сады, построенные в микрорайоне Малышково и поселке Волжском. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Администрация Костромы Новый детский сад

Каждое из учреждений рассчитано на 280 мест, их сдадут до 30 ноября 2022 года. Строительные работы в зданиях завершены. Сейчас подрядчики облагораживают прилегающую территорию и наполняют группы игрушками, мебелью, постельными принадлежностями, довозят кухонное оборудование и приборы для медицинских кабинетов.

Детские сады построили в рамках национального проекта «Демография». В каждом из них будет сформировано 14 групп для детей всех возрастов и группы для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Персонал в детские учреждения частично набран.