Стокгольм, 29 сентября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. По данным радиостанции Ekot, власти Швеции рассмотрели около 800 жалоб за последние три года от путешественников, пользующихся местным транспортом в Стокгольме. Более 200 заявлений относились к необоснованному и чрезмерному насилию со стороны охранников правопорядка.

(сс) Arild Vågen Городская ратуша, Стокгольм

Объясним, что охранник правопорядка является аналогом русского дружинника. Такие лица не являются представителями закона в полном смысле слова. Они всего лишь патрулируют общественно значимые места и в случае конфликтов вызывают кадровых полицейских.

В ответ на критику граждан в Полиции Швеции утверждают, что часть проблемы заключается в нежелании национального ж/д перевозчика SL сотрудничать с охранниками правопорядка, что затрудняет их работу.

В SJ не согласны с критикой. Сюзанна Форссман Таллберг, пресс-менеджер компании, утверждает, что стороны активно сотрудничают.

«В общем, нам кажется, что это совсем не вяжется с реальностью, в которой мы находимся», —сказала она в интервью Ekot.