Москва, , 13:10 — REGNUM Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий состоится в Кремле 30 сентября. В ней примет участие президент Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

Он уточнил, что церемония начнётся в 15:00 в большом Кремлёвском Дворце, в Георгиевском зале.

«Будет объёмное выступление президента Путина на этом мероприятии», — добавил Песков.

Это выступление не будет посланием президента Федеральному Собранию. Послание состоится позже, о нём будет своевременно объявлено, сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей высказались за вхождение субъектов в состав России в ходе референдумов 23–27 сентября.

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