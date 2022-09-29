Москва, 29 сентября 2022, 13:10 — REGNUM Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий состоится в Кремле 30 сентября. В ней примет участие президент Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он уточнил, что церемония начнётся в 15:00 в большом Кремлёвском Дворце, в Георгиевском зале.
«Будет объёмное выступление президента Путина на этом мероприятии», — добавил Песков.
Это выступление не будет посланием президента Федеральному Собранию. Послание состоится позже, о нём будет своевременно объявлено, сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей высказались за вхождение субъектов в состав России в ходе референдумов 23–27 сентября.
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