Кишинёв, 29 сентября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Молдавии ожидают, что Газпром может в любой момент прекратить поставки газа. Об этом заявила на телеканале Jurnal TV молдавский президент Майя Санду.

European People's Party Майя Санду

Она напомнила, что с октября цена на голубое топливо, по условиям соглашения, должна рассчитываться по «зимней» формуле, поэтому будет значительно ниже, чем в сентябре.

«Согласно заложенной в договоре формуле, с октября цена газа для Молдавии должна существенно сократиться. Мы слышим, что «Газпрому» не выгодно перейти к новой формуле, поэтому может приостановить поставку газа», — сказала Санду.

Президент отметила, что в Газпроме пока не подтвердили объёмы поставок на октябрь. Это может быть сделано в самый последний момент — в ночь на 1 октября. Санду обвинила российскую компанию в «непредсказуемости» и заявила, что в Молдавии готовы к любому сценарию.

Напомним, Молдавия обязалась провести до 1 октября аудит исторического долга перед Газпромом на $700 млн. Невыполнение этого условия является основанием для разрыва контракта. В Молдавии уже сообщили, что аудит проведут не раньше весны 2023 года. При этом Санду говорит, что оснований для прекращения поставок якобы нет.