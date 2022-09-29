Москва, , 13:03 — REGNUM Доллар изрядно подешевел к рублю на торгах 28 сентября, потеряв за сессию свыше 1,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Не сумев дотянуться до уровня 59 руб., пара доллар отступил в зону 57,50 руб., откуда сегодня, 29 сентября, пытается отскочить, но все еще удерживается ниже 58 руб.

Укрепление российской валюты в ходе вчерашних торгов, на первый взгляд, объясняется общим падением курса доллара на международной арене в ответ на смену настроений инвесторов — рисковые активы дорожали повсеместно в рамках отскока после распродаж.

Однако более уместным объяснением выглядит продажа иностранных валют игроками, которые опасаются новых санкций. Вашингтон анонсировал разработку новых мер против России из-за референдумов, а ранее ЕС сообщил о планировании дополнительного пакета санкций.

Рубль выглядит устойчиво также во многом благодаря налоговому периоду, который практически подошел к концу, а значит, и поддержка с этого фронта угасает.

На предстоящей неделе волатильность курса пары доллар/рубль может возрасти в зависимости от новостей, связанных с ситуацией вокруг б. УССР.

В случае отскока доллар устремится в направлении уровня 60 руб., тогда как ближайшая поддержка расположена в районе 57,30 руб.», — считает эксперт.

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