Грозный, , 13:01 — REGNUM На херсонском направлении продолжается наступление российских военных. Об этом 29 сентября сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Продолжаются наступательные действия в херсонском направлении. Командир полка «Север»<…> Хасмагомед Магомадов «Гроза» вместе с личным составом активно подавляет сопротивление противника на ответственной территории», — написал он.

Также Кадыров уточнил, что на нынешнем этапе в первую очередь прорабатывается стратегия и учитывая всё, вплоть до мельчайших деталей, и только после этого военные приступают к непосредственной ликвидации врага.

«При соблюдении всех условностей операция проходит быстро, точечно и эффективно. Кроме того, это позволяет свести на нет потери среди личного состава. К выполнению боевой задачи наши ребята подходят максимально скрупулёзно», — добавил глава Чечни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за неделю в ЛНР военнослужащие и сотрудники Росгвардии задержали пять пособников ВСУ, причастных к деятельности националистических организаций, и двух граждан, подозреваемых в совершении преступлений, обнаружили 13 схронов, 79 операторов БПЛА националистов, которые были подтверждены и уничтожены артиллерией российской армии.