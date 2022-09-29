Астана, 29 сентября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев заявил, что не против провести матч с командой России. Об этом 29 сентября сообщает «Чемпионат».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

«У России крепкая сборная с качественными футболистами. Если бы такой матч состоялся, почему нет? Я был бы не против», — сказал Адиев.

Напомним, 24 сентября сборная России провела товарищеский матч с командой Киргизии, в котором победила со счётом 2:1.

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