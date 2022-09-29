Амман, , 13:07 — REGNUM Власти Иордании подписали договор о сотрудничестве с саудовским Исламским банком развития. Об этом 29 сентября сообщает Jordan TV, ссылаясь на договор между министерством планирования и международного сотрудничества и Исламским банком развития.

Иордания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что стороны договорились о сотрудничестве в сферах туризма и продовольственной безопасности. По предварительным данным, банк выделит Иордании $210 млн на развитие этих направлений, а также — на поддержку экономического благосостояния страны.

«Премьер-министр Иордании Бишр Аль-Хасауна и министр планирования и международного сотрудничества Насер Аль-Шрайде принимают доктора Али Аль-Джассера, председателя Исламского банка развития. Мы ценим растущее партнерство между двумя сторонами и экономические соглашения, которые были заключены в контексте содействия экономическому и социальному развитию страны», — говорится в заявлении банка.