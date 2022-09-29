Сеул, , 13:01 — REGNUM Посольство Южной Кореи в Доминиканской Республики, которое по совместительству является посольством на Гаити, призвало граждан Южной Кореи покинуть Гаити из-за массовых беспорядков. Об этом сообщает KBS.

Гаити Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Известно, что 18 сентября одна из преступных коалиций взяла на себя ответственность за блокаду топливного терминала Варре, где хранится более 70% топлива Гаити. Преступные банды уже второй раз менее чем за год блокируют доступ к топливным терминалам страны.

По оценкам ЮНИСЕФ, в 75% больниц на Гаити наблюдаются перебои в работе.

Из-за регулярного отсутствия топлива на территории страны в течение нескольких месяцев, а также недавних социальных волнений, топливные стратегические резервы больниц почти исчерпаны. Больницы не могут нормально работать без топлива, поскольку электричество в них создают генераторы, которые работают на топливе.