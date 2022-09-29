Сеул, 29 сентября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Посольство Южной Кореи в Доминиканской Республики, которое по совместительству является посольством на Гаити, призвало граждан Южной Кореи покинуть Гаити из-за массовых беспорядков. Об этом сообщает KBS.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гаити

Известно, что 18 сентября одна из преступных коалиций взяла на себя ответственность за блокаду топливного терминала Варре, где хранится более 70% топлива Гаити. Преступные банды уже второй раз менее чем за год блокируют доступ к топливным терминалам страны.

По оценкам ЮНИСЕФ, в 75% больниц на Гаити наблюдаются перебои в работе.

Из-за регулярного отсутствия топлива на территории страны в течение нескольких месяцев, а также недавних социальных волнений, топливные стратегические резервы больниц почти исчерпаны. Больницы не могут нормально работать без топлива, поскольку электричество в них создают генераторы, которые работают на топливе.