Москва, 29 сентября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Закон не устанавливает «потолка» суммы кредита для «каникул». Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП) на пресс-конференции в Москве.

Aksakov.ru Анатолий Аксаков

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«Сумма кредита не оговаривается, может быть любая», — сказал Аксаков.

Уже при обсуждении законопроекта в первом чтении обсуждалась возможность установления «лимита» кредита для получения рассрочки, добавил парламентарий.

Госдума в третьем чтении закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников специальной военной операции, взявших кредит до 24 февраля 2022 года.

Совфед обсудит законопроект 4 октября.

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