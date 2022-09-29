Подгорица, 29 сентября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Черногории несколько граждан этой страны были задержаны в Подгорице по подозрению в работе на российские спецслужбы. Об этом сообщает портал Vijesti со ссылкой на источники.

ИА REGNUM Черногория

Отмечается, что задержание проводило Агентство по нацбезопасности по ордеру специальной прокуратуры Черногории.

Сообщается, что один из задержанных якобы является работником госадминистрации, который более 10 лет работал на российские спецслужбы.

Один из источников портала сообщил, что черногорская акция по задержанию «российских шпионов» является частью «международной операции».